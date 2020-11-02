Путин обсудил урегулирование нагорно-карабахского конфликта с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин обсудил урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что телефонные разговоры главы государства с армянским и азербайджанским лидерами состоялись 1 и 2 ноября соответственно.

«Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта», – уточнили в Кремле.

Бои на линии соприкосновения продолжаются с 27 сентября, несмотря на неоднократные попытки установить перемирие. Ранее к незамедлительному прекращению огня стороны в очередной раз призвали в МИД РФ.