Путин обсудил урегулирование нагорно-карабахского конфликта с Алиевым и Пашиняном
Глава государства провел телефонные разговоры 1 и 2 ноября.
© Фото: Adrien Vautier globallookpress
Президент России Владимир Путин обсудил урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что телефонные разговоры главы государства с армянским и азербайджанским лидерами состоялись 1 и 2 ноября соответственно.
«Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта», – уточнили в Кремле.
Бои на линии соприкосновения продолжаются с 27 сентября, несмотря на неоднократные попытки установить перемирие. Ранее к незамедлительному прекращению огня стороны в очередной раз призвали в МИД РФ.