В МИД Белоруссии заявили о внесении руководства ЕС в санкционный список

Белоруссия расширит свои санкционные списки, в которые будут включены представители руководства Евросоюза и ряда европейских государств. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей.

В начале этой недели президент Белоруссии провел совещание по внешней политике, на котором обсуждались ответные меры в связи с санкциями, введенными Евросоюзом. Напомним, что 6 ноября Александр Лукашенко, а также председатель КГБ Иван Тертель и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич попали в санкционные списки. Им запретили въезд на территорию ЕС, а также заморозили активы.

«Сегодня мы, обсуждая эту ситуацию, вынуждены были констатировать, что мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств», - подвел итоги совещания Макей, интервью с которым телеканал «Беларусь 1» показал в воскресенье.

Ранее Евросоюз ввел индивидуальные санкции против 40 белорусских должностных лиц, включая глав МВД, Минфина и ЦИК.

Напомним, что в Белоруссии, после президентских выборов 9 августа, начались массовые акции протеста. Александр Лукашенко победил на выборах с результатом в 80,1% голосов. По мнению оппозиции выборы выиграла Светлана Тихановская.