Билл Гейтс заявил о неизбежности новой пандемии

Следующая пандемия неизбежна. При хорошем раскладе она может возникнуть лет через 20. Такой прогноз сделал основать Microsoft Билл Гейтс в подкасте, в котором он обсуждал последствия COVID-19 с главным инфекционистом США Энтони Фаучи и актрисой Рашидой Джонс.

По мнению Гейтса, новая пандемия может начаться и через три года, но при удачном стечение обстоятельств, через 20 лет. Предприниматель считает, что мир к следующей пандемии подойдет более подготовленным, и «не проявит глупость», как это было в этот раз.

Ранее в ВОЗ не исключили третьей волны коронавируса, которая может начаться уже в начале 2021 года. Спецпредставитель организации Дэвид Набарро считает, что летом Европа не готовилась к пандемии, и если сейчас не не создать необходимую инфраструктуру, то грянет и третья волна коронавируса.