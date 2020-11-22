Файеры у офиса Зеленского и перепалки президента с Порошенко: что происходит на Украине через 7 лет после Евромайдана

На Украине в эти дни начинают отмечать очередную годовщину событий, которые в 2014 году привели к так называемому Евромайдану. Казалось бы, национальный праздник, но ни торжеств, ни праздничных речей не ожидается. Наоборот, у стен офиса президента на Банковой - протесты. Сам Владимир Зеленский находится в больнице с коронавирусом.

По всей стране - чудовищная ситуация с COVID-19. И одна за другой истории о том, как из-за нехватки элементарного кислорода гибнут люди. Картинки о богатой и сытой европейской жизни, которые 7 лет назад так манили участников Евромайдана, уже совсем не вяжутся с сегодняшней украинской разрухой.

Зеленский же по случаю праздника даже надел пиджак и рубашку и записал традиционное видеообращение из больницы.

«Вместе с вами, не слушая старых политиков, мы должны продолжать нелегкое строительство действительно новой Украины», - сказал он.

Канун Дня достоинства вообще оказался богатым на скандалы с революционерами- патриотами. На допрос в Госбюро расследований по делу о захвате государственной власти в 2014 году вызвали идейных лидеров Майдана - Турчинова, Парубия, Яценюка. И пусть до реальных обвинений пока не дошло - следовали отозвали повестки - но слово госпереворот звучит все чаще. И все чаще наружу всплывает неприглядная правда о тех кровавых событиях. Вот и одиозный пропагандист Дмитрий Гордон намекнул, что ему известны некие шокирующие подробности о революции достоинства, способные развенчать мифы о Майдане.

«Пришло время узнать правду о Майдане украинскому народу. Но не я ее должен озвучить», - заявил он.

А что же президент Зеленский? На заре своей политической карьеры он прямо заявлял Порошенко: «Я ваш приговор!». Так куда за полтора года у власти испарилась его предвыборная дерзость? Все масштабные угрозы по факту превратились в мелкие бытовые разборки в сети. Во время коронавирусного рейда полиция обнаружила, что спортклуб Порошенко работает несмотря на карантин. Но теперь Зеленский грозит своему предшественнику только штрафом.

«Один штраф вы уже получили. Понадобится сто штрафов, будет сто. Будем таким образом возвращать в бюджет то, что вы украли за предыдущие годы», - заявил украинский лидер.

Но, похоже, что без отмашки из Вашингтона ни один из украинских политиков принять серьезное решение просто не может. Вот и приходится уголовные дела заменять административными.

«Они ведут себя как ничтожества. Какое еще достоинство?», - отметил политолог Михаил Погребинский.

Но если еще недавно Петр Порошенко в ответ только огрызался, то сейчас он идет в атаку и бросает в лицо Зеленскому обвинения в коррупции.

«Это уже агония, Владимир Александрович. А о "вернуть украденное из бюджета" - здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем большом ограблении», - сказал Порошенко.

Экс-гарант намекает на громкое разоблачение, с которым выступил прямо со ступенек Рады уже бывший министр финансов Игорь Уманский сразу после того, как написал заявление об увольнении. Он обвинил руководство Украины в воровстве миллиардов из ковидного фонда и привел доказательства.

«Что мы имеем? За 10 месяцев текущего года уже потрачено 40 миллиардов из ковидного фонда. Потрачено не на мероприятия для борьбы с ковидом, а на другие приоритеты, которые они для себя обозначили», - заявил он.

По его данным, миллиарды гривен из фонда по борьбе с коронавирусом сначала были направлены на строительство дорог, но и дороги в итоге не построили - деньги просто испарились.

А ведь ситуация с короновирусам на Украине, на которой сейчас пиарятся и Зеленский, и Порошенко, действительно катастрофическая: в больницах люди буквально задыхаются без кислорода и выкладывают в сеть шокирующие подробности.

«Мы дышали по очереди. Потом с женщиной делились из другой палаты. Это первая смерть, которую я увидела, а потом смерти стали происходить ежедневно по несколько раз в день», - заявила пациентка из днепровской больницы Ирина Хоменко.

Кислород перекрыли не только пациентам в больницах, но и всему украинскому бизнесу. Во Львове доведенные до отчаяния предприниматели записали обращение к властям, наглядно продемонстрировав свое бедственное положение.

«Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим этого сделать с тысячами наших людей», - заявили бизнесмены.

Впрочем, за эти 7 лет на Украине исчезли не только промышленность, медицина, экономика, но испарилось и достоинство. Иначе, как объяснить, что накануне седьмой годовщины Евромайдана выяснилось - патриоты покусились на святая святых и украли деньги, выделенные на мемориал героям «Небесной сотни».