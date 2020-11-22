В Нальчике полыхает трехэтажный магазин: видео
По предварительной информации, площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС России
В Нальчике загорелась крыша трехэтажного магазина. По предварительной информации, общая площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров. Об этом сообщили ГУ МЧС РФ по КБР.
«В 20:20 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в городе Нальчик, по улице Идарова, произошел пожар в трехэтажном здании магазина», - говорится в сообщении.
Пожару присвоен 3 ранг. На месте происшествия работают 66 человек и 14 единиц техники. В МЧС сообщили, что пока информации о пострадавших не поступала.