В стране и мире В Нальчике полыхает трехэтажный магазин: видео Тамара Астапенкова По предварительной информации, площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС России В Нальчике загорелась крыша трехэтажного магазина. По предварительной информации, общая площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров. Об этом сообщили ГУ МЧС РФ по КБР. © МЧС России «В 20:20 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в городе Нальчик, по улице Идарова, произошел пожар в трехэтажном здании магазина», - говорится в сообщении. Пожару присвоен 3 ранг. На месте происшествия работают 66 человек и 14 единиц техники. В МЧС сообщили, что пока информации о пострадавших не поступала. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика