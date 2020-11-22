Си Цзиньпин предложил создать международный механизм признания кода здоровья

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать международный механизм взаимного признания кода здоровья. Инициативу он озвучил в ходе саммита G20.

Метод будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту, его предполагается реализовать при помощи QR-кодов. Си Цзиньпин выразил надежду, что к такой системе присоединится как можно больше людей.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества предложил создать механизм обмена практиками и медицинскими препаратами для борьбы с инфекционным заболеваниями. Он также заявил, что миру необходимо избегать политизирования вопросов, связанных с COVID-19.