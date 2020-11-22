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Си Цзиньпин предложил создать международный механизм признания кода здоровья

Анна Касаткина
02:15 22.11.2020
Председатель КНР выразил надежду, что к такой системе присоединится как можно больше людей.
Си Цзиньпин предложил создать международный механизм признания кода здоровья
© Фото: Globallookpress, Ju Peng XinHua

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать международный механизм взаимного признания кода здоровья. Инициативу он озвучил в ходе саммита G20.

Метод будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту, его предполагается реализовать при помощи QR-кодов. Си Цзиньпин выразил надежду, что к такой системе присоединится как можно больше людей.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества предложил создать механизм обмена практиками и медицинскими препаратами для борьбы с инфекционным заболеваниями. Он также заявил, что миру необходимо избегать политизирования вопросов, связанных с COVID-19.

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