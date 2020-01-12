Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии

В зоне конфликта в Ливии присутствует много наемников, при этом значительное их количество переброшено туда из идлибской зоны в Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Отвечая на вопрос, присутствуют ли в Ливии наемники из России, глава государства отметил, что даже если они там и есть, эти люди не представляют интересов нашей страны и не получают от нее денег.

Президент рассказал, что недавно говорил на эту тему со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Россия и Турция рассчитывают, что конфликтующие стороны в Ливии прислушаются к их призыву прекратить огонь. В этом случае переброска дополнительных сил в Ливию не понадобится.