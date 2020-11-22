МО РФ: 34 автобуса с беженцами прибыли в Степанакерт из Еревана

В воскресенье, 22 ноября, российские миротворцы сопроводили еще одну колонну автобусов с беженцами из Армении в Нагорный Карабах. На главную площадь Степанакерта прибыли 34 автобуса, которые доставили более 1,4 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие», - говорится в сообщении.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу вместе с большой межведомственной делегацией встретился с руководством Армении и Азербайджана. Глава Минобороны сообщил, что сейчас в центре внимания реализация положений трехстороннего заявления, а также решение гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе.