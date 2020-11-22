Семью погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова проверяют на лжесвидетельство

Следственный комитет России начал проверку на лжесвидетельство членов семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова. Это произошло после того, как соответствующее заявление в СКР направила гражданская жена покойного Ирина Стерхова.

Как рассказал ТАСС адвокат женщины, в письме она написала, что родственники Захарова в суде давали ложные показания.

«По ее мнению, они давали ложные показания в судебном заседании и на предварительном следствии. Проверка проводится в настоящее время», — сказал адвокат Стерховой.

Так, женщина считает ложными слова супруги Захарова Маргариты о том, что у них была счастливая семья, и о том, что погибший Сергей регулярно давал ей деньги и навещал. Также Стерхова заявила, что слова Маргариты о том, что она не знала о существовании гражданской жены, являются враньем.

По данным агентства, если показания членов семьи Захарова признают ложными, то адвокат Ефремова будет подавать жалобу для отмены приговора артисту.

Напомним, что смертельное ДТП с Ефремовым произошло в Москве 8 июня этого года. В результате столкновения погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы. Позднее этот срок был сокращен на полгода.