В Германии осудили США за выход из ДОН

Германия сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом в воскресенье заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы очень сожалеем, что США решились на этот шаг и реализовали его», - сказал Маас.

Глава МИД ФРГ добавил, что позиция Германии по Договору остается неизменной, считая его важной частью важной частью структуры контроля над вооружениями.

«Считаем Договор важной частью процесса формирования взаимного доверия и безопасности в Северном полушарии от Владивостока до Ванкувера»6 – сказал Маас.

Он также уточнил, что Федеральное правительство, будет соблюдать Договор по открытому небу и дальше.

Напомним, что в ночь на воскресенье завершилась процедура выхода США из Договора по открытому небу. Именно 22 ноября закончился шестимесячный срок с момента поданного США уведомления другим участникам о намерении прекратить все обязательства по ДОН.