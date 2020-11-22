Томские врачи рассказали о состоянии выпавшей из окна девочки

Шестилетняя девочка, которая выпала из окна четвертого этажа, провела ночь в реанимации одной из больниц города Томска. Сейчас она уже переведена в обычную палату. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Томской области.

Ранее сообщалось, что в одном из домов Томска из окна четвертого этажа выпал ребенок. Так же в Сеть попало видео, на котором зафиксирован факт падения ребенка в сугроб. На кадрах видно, как малышка выбралась из снега, отряхнулась и пошла домой.

По словам медиков, у ребенка диагностированы черепно-мозговая травма и ушиб живота. Врачам удалось стабилизировать состояние шестилетней девочки.

В пресс-службе в УМВД РФ по Томской области сообщили, что в отношении матери ребенка составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей». Полицейские проводят проверку и устанавливаю все обстоятельства произошедшего.