Лидеры G20 продлили мораторий на выплату задолженностей беднейшими странами

Мораторий на выплату задолженностей беднейшими странами будет действовать до конца июня 2021 года. Об этом договорились лидеры стран-участниц G20 во время онлайн-саммита.

«Страны G20 приложат усилия по дальнейшему выполнению инициативы о заморозке долгов беднейших стран для того, чтобы предоставить последним поддержку в преодолении влияния пандемии коронавируса», - говорится в итоговом документе встречи.

Накануне на саммите Владимир Путин назвал массовую безработицу и бедность главными рисками в мире. Также президент России сообщил, что странам необходимо принять дополнительные меры, чтобы не допустить роста экономического и социального неравенства различных государств.

Лидеры стран заявили, что мировая экономика в настоящее время восстанавливается неравномерно. Государства обязались продолжать использовать все доступные инструменты политики для защиты жизней, рабочих мест и доходов.