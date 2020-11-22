Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лидеры G20 продлили мораторий на выплату задолженностей беднейшими странами

Иван Линдеманн
20:15 22.11.2020
Право на отсрочку будет действовать до конца июня 2021 года.
Лидеры G20 продлили мораторий на выплату задолженностей беднейшими странами
© Фото: Du Xiaoyi, Xinhua, Globallookpress

Мораторий на выплату задолженностей беднейшими странами будет действовать до конца июня 2021 года. Об этом договорились лидеры стран-участниц G20 во время онлайн-саммита.

«Страны G20 приложат усилия по дальнейшему выполнению инициативы о заморозке долгов беднейших стран для того, чтобы предоставить последним поддержку в преодолении влияния пандемии коронавируса», - говорится в итоговом документе встречи.

Накануне на саммите Владимир Путин назвал массовую безработицу и бедность главными рисками в мире. Также президент России сообщил, что странам необходимо принять дополнительные меры, чтобы не допустить роста экономического и социального неравенства различных государств.

Лидеры  стран заявили, что мировая экономика в настоящее время восстанавливается неравномерно. Государства обязались продолжать использовать все доступные инструменты политики для защиты жизней, рабочих мест и доходов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:57 Эксклюзив
Видео
Вдова Кобзона опровергла информацию о многомиллионой стоимости будущего памятника артисту
16:13 В стране и мире
Видео
В полиции раскрыли подробности массовой драки со стрельбой в Санкт-Петербурге
16:05 В стране и мире
Германия подтвердила свою политическую поддержку «Северного потока-2»
14:50 В стране и мире
Цену на «Спутник V» объявят на следующей неделе
13:44 В стране и мире
Опубликованы первые фотографии Ефремова из СИЗО
Популярное
Популярное
Видео
Отряхнулась и пошла дальше: в Томске девочка выпала из окна четвертого этажа и осталась жива
Видео
В Санкт-Петербурге произошла массовая драка родителей школьников: видео
Видео
Американец голыми руками спас щенка из пасти крокодила: видео
Видео
Раскрыты характеристики нового типа судна на воздушной подушке «Хаска-10»
На работах Леонардо да Винчи найдены бактерии и человеческая ДНК
Видео
Покоривший TikToк и Instagram пенсионер раскрыл секрет своего успеха
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.