Полиция проверяет информацию о стрельбе на Рочдельской улице в Москве
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина стрелял из пистолета около кафе в центре столицы.
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Полицейские прибыли на Рочдельскую улицу в центре Москве после сообщений о звуках выстрелов из автомобиля. Сейчас на месте проводится проверка.
«Приехавшие на место сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства», - сообщили пресс-службе ГУ МВД по Москве, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что мужчина, который якобы стрелял из пистолета, находится на месте происшествия.