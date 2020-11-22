Полиция проверяет информацию о стрельбе на Рочдельской улице в Москве

Полицейские прибыли на Рочдельскую улицу в центре Москве после сообщений о звуках выстрелов из автомобиля. Сейчас на месте проводится проверка.

«Приехавшие на место сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства», - сообщили пресс-службе ГУ МВД по Москве, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мужчина, который якобы стрелял из пистолета, находится на месте происшествия.