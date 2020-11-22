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Врач рассказал, какие болезни могут вызывать ночные кошмары

Анна Назайкина
19:10 22.11.2020
Пугающие сновидения могут говорить о наличии таких опасных заболеваний, как стенокардия и опухоль головного мозга.
Врач рассказал, какие болезни могут вызывать ночные кошмары
© Фото: pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников  предупредил о том, что ночные кошмары могут свидетельствовать о таких опасных заболеваниях, как стенокардия и опухоль головного мозга.

Он привел в пример историю одного из пациентов, который жаловался лишь на частый ночной кошмар. В этом сне на мужчину нападали и заживо хоронили. Проснувшись в холодном поту, пациент испытывал сильное давление на грудь, а также повышенное сердцебиение.

Мясников предложил мужчине провести мониторинг ЭКГ по холтеру во время сна. В результате исследования у него были обнаружены выраженные изменения коронарных сосудов сердца, и диагностировали тяжелую форму стенокардии.

«Промедли мы какое-то время, все это могло бы кончиться плохо», - сказал медик в эфире канала "Россия 1".

Среди других опасных «провокаторов» ночных кошмаров он назвал опухоль головного мозга, иммунные и эндокринные заболевания, заболевания щитовидной железы, печени, сердца, депрессию, посттравматический синдром.

Кроме того, Мясников рассказал, что пугающие сновидения могут быть вызваны антибиотиками, антидепрессантами, препаратами для снижения холестерина, бета-блокаторами, антигистаминными лекарствами и снотворным.

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