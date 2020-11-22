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Торговый союз и криптоюань: как Китай меняет мировую экономику

Анна Козлова
19:34 22.11.2020
С этой недели КНР возглавляет Всестороннее Региональное Экономическое Партнерство: которое охватывает примерно треть мировой экономики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: defense.gov

Пока США заняты своими внутренними проблемами, у них за спиной произошло событие, которое может перевернуть всю мировую экономику и расклад сил на глобальных рынках. Китай подписал уникальную сделку о свободной торговле с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пекин выбрал удачный момент для атаки. С этой недели Китай возглавляет крупнейший в мире торговый союз - Всестороннее Региональное Экономическое Партнерство. Он охватывает примерно треть мировой экономики – 28 триллионов долларов. В соглашение вошли 15 стран, в том числе старые партнеры США - Австралия, Япония и Сингапур. Официально задачами альянса значится борьба с повышением тарифов и таможенной бюрократией. Но тем, кто умеет читать между строк, ясно, что новый торговый союз потеснит США в ее стремлении быть мировым экономическим лидером.

«Это крупнейшее в истории торговое соглашение очень важно для Китая. Оно дает нам больше уверенности в международных отношениях. Соглашение касается не только экономики, но и политики, технологий и гуманитарных наук. Торговый союз - это символ новой эры», - рассказал научный сотрудник Центра исследований России Восточно-китайского педагогического университета, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Цуй Хень.

После холодной войны, когда Советский Союз распался, Соединенные Штаты оказались единственным сильным игроком на мировой политической арене. Долгое время мир жил в одной большой Америке - на весь мир экспортировались американские ценности, культура, и воля. Но Вашингтон переоценил свои силы и уже в 2000-х. Последовал провал за провалом: неудачная война в Ираке, пропущенное предупреждение о теракте 11 сентября, экономический кризис 2008 года. Барак Обама пытался создать видимость былого лидерства. Он создавал один за другим альянсы и объединения, оттягивая союзников от крепнущих конкурентов. В 2016 году Обама подписал торговое соглашение с теми самыми странами, которые сейчас собрались под началом Китая.

Но в том же году к власти пришел Дональд Трамп и рассудил прагматично, что борьба за мировое лидерство обходится США слишком дорого. Вскоре Соединенные Штаты покинули союз, который сами же и создали.

«Это решение - отличная новость для американских рабочих», - заявил Дональд Трамп.

За этим последовала череда конфликтов США и КНР. Сперва Трамп развязал торговую войну с Китаем, потом попытался свалить на него вину за собственный провал в борьбе с коронавирусом. Ни один президент до Трампа не позволял себе столь жесткой риторики в отношении Пекина.

«Десятилетиями Китай обворовывал США, как никто другой до этого. Китай захватил наши предприятия, наши рабочие места, украл нашу интеллектуальную собственность и запустил вирус», - сказал Трамп.

Такого Китай терпеть не мог. Пекин начал планомерно готовить почву для ответа США. Уже полгода там тестируется собственная виртуальная валюта - криптоюань. Цифровые деньги уже заинтересовали правительства многих стран, прежде всего тех, которые хотят обойти американские санкции. Дело в том, что транзакции криптовалют сложнее отследить. Так что Пекин убивает сразу двух зайцев: уменьшает влияние санкций Вашингтона и переманивает все больше игроков в юаневую экономическую зону. В сочетании с новым торговым союзом это выводит Пекин на принципиально новый уровень. Теперь следующим шагом может стать переход к китайской валюте, как основной в мире.

По прогнозу Рэй Далио, одного из богатейших в мире людей и короля инвестиционных фондов, юань станет мировой резервной валютой уже очень скоро. По его словам, в основе этого лежат естественные экономические процессы.

«Резервной валютой становится валюта самой экономически активной страны. Так было с Испанией, Нидерландами, Британией. Так случилось с американским долларом. Америка приносила деньги всему миру. Все эти процессы цикличны. И сейчас в центре этого цикла Китай. Он стал донором, который вкладывает деньги. Валюта Китая обязательно станет основной, и гораздо быстрее, чем все думают», - заявил Рэй Далио.

Однако смена одной международной валюты на другую никогда не проходит плавно и незаметно. США будут сопротивляться, а значит укрепление юаня может привести к валютным войнам между двумя странами, эхо которых ощутит на себе весь мир.

«Когда будет усиливаться одна валюта, а другая будет ослабляться, это будет означать, что мы вступает в период валютных войны. Они могут болезненно сказываться на экономике стран. Валютные войны характерны большими эконом издержками, они характеризуются неопределенностью мировой экономики. Они могут дестабилизировать экономику», - пояснил доктор экономических наук Владимир Васильев.

Пока валютная война не потрясла мир лишь потому, что Пекин сам искусственно тормозил этот процесс и не спешил занять место США на мировой арене. Следуя канонам восточной философии, КНР не торопит судьбу и не прибегает к насилию. Пекин выжидает. Возможно, лишь затем, чтобы занять более выгодную позицию и взять место лидера без боя.

«Вся игра ведется к тому, что он хочет стать гегемоном. Он укрепляет позиции, чтобы они были прочные. И этот запас прочности, последние события этого года очень показали. Китай показал себя очень грамотным игроком, который играет не только пешками, но и фигурами, в том числе и тяжелыми», - пояснил Васильев.

О партии, которую разыграл Китай, можно судить уже по тому, что бывшие противники Китай, Япония и Вьетнам, между которыми еще много нерешенных территориальных и политических споров, добровольно сели за стол переговоров. Мир изменился. И уже не важно, кто победит на выборах в США и в грядущей финансовой битве. События последних лет запустили процессы, которые уже невозможно остановить. И совершенно точно, что в ближайшее время мы увидим кардинальное изменение расстановки мировых сил.

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