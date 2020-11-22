Во Франции выявлен первый очаг заражения норок коронавирусом

Во Франции эксперты обнаружили первый очаг заболевания норок коронавирусом. Теперь на звероферме будут уничтожена одна тысяча животных. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства страны.

На данный момент на территории Франции находится четыре хозяйства по разведению норок. По информации министерства, в одной из ферм очага коронавируса не обнаружено, в двух других - результаты анализов будут известны на следующей неделе.

Ранее в Дании на зверофермах были уничтожены все норки, зараженных COVID-19. По мнению специалистов ВОЗ, норки заражаются от больных людей и могут передавать вирус не только другим животным, но и человеку.