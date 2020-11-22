Россиян предупредили о вреде шампанского в Новогоднюю ночь

Диетолог призвала россиян не пить шампанское в Новогоднюю ночь. По словам Ольги Григорьян, употребление алкоголя вместе с калорийной едой может нанеси вред организму.

«Мы переедаем, плюс еще и алкоголь, шипучие напитки - это большой стресс», - сказала она в эфире радио «Говорит Москва».

Врач напомнила, что, как правило, после 12 часов ночи резко увеличивается нагрузка на больницы. В медучреждения попадают люди с панкреатитами, инфарктам и почечными коликами. В настоящее время, то есть в период пандемии коронавируса, это особенно опасно.

«Больницы все заняты, и мы, конечно, рискуем в несколько раз больше. Мест в больнице не будет, кто вам помощь окажет?», - заявила диетолог.

Григорьян также сказала, что прием пищи не стоит откладывать на позднюю ночь. Лучше всего приготовить себе полноценный ужин в 7-8 часов вечера.