В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких

Главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн перечислил ранние симптомы, которые могут указывать на возможное развитие рака легких.

«Любая слабость, температура не купирующаяся — 37,2 или 37,3 — без симптомов простуды. Когда мы говорим о любых кровяных выделениях: кровохарканье, выделения крови с любыми физиологическими жидкостями тоже должны насторожить», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам медика, головокружение, головные боли, а также потери сознания могут указывать уже на более запущенную стадию заболевания. Каприн подчернкул, что наиболее ярко рак легких проявляется в основном на поздней стадии.

«Практически все онкологические заболевания начинаются с бессимптомной истории, пока либо критическая масса по опухоли не занимает часть органа, а легкое к тому же не болит. Болит, и кашляет человек, когда уже бронх поражен», — объяснил врач.

Для профилактики онкологических заболеваний медик посоветовал обследоваться каждые пять лет, в частности, онколог порекомендовал делать компьютерную томографию легких.