Лекарства и дополнительная помощь регионам: как изменилась в России ситуация с коронавирусом за неделю

В России на прошедшей неделе ситуация с коронавирусом идет по-нарастающей. Ежедневный прирост, в среднем, по 24 тысячи инфицированных. Тяжелая ситуация в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также в Крыму, Татарстане, Республике Коми и Калининградской области.

Россияне должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Эти, казалось бы простые и не обременительные правила, действительно влияют на степень распространения вируса. Но, есть категория людей, так называемые ковид-диссиденты, которые с упорством не верят в болезнь и демонстративно отказываются следовать правилам.

Ленинградская область, Мурино. В обычной маршрутке, наполненной людьми, пассажир делает замечание мужчине и женщине, сидящим без масок. Вспыхивает словесная перепалка. Обе стороны не выбирают выражений. В какой-то момент пассажир отвешивает безмасочнику оплеуху. Тот перепрыгивает через сидение и пускается в погоню. Позже гражданина, попросившего надеть маску, находят мертвым у одного из домов. Он умер от удара ножом в спину. Все чаще элементарную просьбу о необходимости маски люди стали воспринимать как личное оскорбление.

Эпидемия ковид-диссидентства не менее страшна, чем сама пандемия. Агрессивная реакция людей становится нормой. Психологи рекомендуют с незнакомыми людьми вести себя максимально сдержанно и самим не нагнетать ситуацию. А тех, кто не верит в существование опасного вируса и не носит маски с перчатками, врачи приглашают на экскурсию в «красную зону», чтобы наглядно показать, в каком состоянии находятся заразившиеся пациенты. С таким предложением обратился главврач инфекционного госпиталя в парке «Патриот» Андрей Фадеев.





«Мы каждый день здесь проводим обходы. Могу взять с собой на обходы тех, кто в это не верит. Показать реальных пациентов, показать характерную картинку на КТ. Показать, как это выглядит в реанимации, как человек лежит в памперсах на животе, потому что по другому он не может дышать», - сказал главный врач инфекционного госпиталя в парке «Патриот» Андрей Фадеев.

Узнав о предложении главврача организовать экскурсию в госпиталь, телеканал «Звезда» отправился в палаты к больным. Денис Капчеля из тех, кто категорически отрицал эпидемию и ходил без маски. Прозрение пришло только после того, как почти при смерти в состоянии истерики, он был доставлен в стационар.

«До коронавируса не верил, маски не носил никогда. Думал, что то все неправда. Оказывается, всем надо носить маски. Без разницы, где мы находимся. Надо беречь свои близких, родных, всех. Берегите себя, это не шутки. Я прошел через все это. Никому не желаю, даже злейшему врагу», - сказал Денис Капчеля.

Павел Пеньшин также не верил в существование опасного вируса. Принципиально игнорировал маски и перчатки. Теперь у него на 70% поражены легкие. Слаб настолько, что даже лежать тяжело.

«Сейчас я думаю совсем по-другому, все думают, что это хихоньки. Когда начал заболевать, то появились резко боли во всех суставах, начиная от пальцев ног до ногтей, как будто плитой придавило. Очень хотел бы поблагодарить лечащих врачей», - сказал Павел Пеньшин.

Тем, кто не верит в существование коронавируса полезно с высоты взглянуть на масштаб эпидемии. Сейчас в госпитале парка «Патриот» больными занята почти тысяча коек. Всего задействованы четыре огромных павильона. Пространство парка позволяет снизить уровень концентрации вируса в воздухе. Установлены антибактериальные фильтры, поэтому отсюда на улицу воздух через вентиляцию выходит обеззараженным.

Тем временем в России зафиксирован очередной антирекорд по числу заразившихся: почти 25 тысяч человек за сутки. В стране развернуто 268 тысяч коек для коронавирусных пациентов.

Меры противодействия пандемии обсуждал на неделе с министрами Владимир Путин. Ситуация с коронавирусом напряженная, но контролируемая. Такую оценку дала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Наиболее критичная ситуация в 10 регионах, где занятость коек составляет более 90%. В трех регионах занято более 95% коечного фонда. Это Чувашская республика, Орловская область и город Севастополь», - сообщила вице-премьер.

Голикова добавила, что в десятку регионов, где наиболее критичная эпидемиологическая ситуация, так же вошли: Ивановская область, Республика Коми, Мордовия, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области.

На борьбу с пандемией регионам дополнительно выделено 10 миллиардов рублей. Правительство требует от губернаторов усилить контроль за соблюдением санитарных правил и ограничений. Роспотребнадзор вводит новые предписания.

Чтобы разгрузить больницы, пациентов теперь можно выписывать после первого отрицательного теста. Переводить на домашнее лечение можно не дожидаясь отрицательного результата. Но только при условии, что больной идет на поправку и имеет возможность избежать контакта со здоровыми людьми. Обозначен максимальный срок получения результата исследования на коронавирус - не более двух суток.



На совещании с членами правительства президент заявил, что необходимо ликвидировать дефицит необходимых препаратов. И в Курскую область вылетел глава Минпромторга. Денис Мантуров проверил работу одного из крупнейших фармацевтических предприятий. Фабрика выпускает 600 миллионов упаковок в год. Но и этого не хватает. Теперь государство поможет нарастить производство.

«Что касается аптечного сегмента, то мы должны здесь обеспечить насыщение этого сегмента. Будем делать с вами все, чтобы производство обеспечивало этот спрос», - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Главное оружие против коронавируса – это прививки. Они станут доступны для россиян уже в этом месяце! Более 600 тысяч доз в ноябре и более 2 миллионов в декабре поступят в гражданский оборот. Речь идет о вакцине «Спутник V», которая была разработана министерством обороны совместно с НИИ имени Гамалеи. Оборонное ведомство сейчас вносит значительный вклад в борьбу с пандемией.

«Борьба с новой коронавирусной инфекции стала для всех нас задачей государственной важности. Для ее реализации проделана серьезная работа. В регионах построены и успешно работают многофункциональные медицинские центры. В очагах заражения развернуты мобильные госпитали. Оказана гуманитарная и практическая помощь зарубежным партнерам», - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

О готовности помочь вакциной нуждающимся странам говорил Владимир Путин на саммите G20, который проходил в режиме видеоконференции. Уже есть договоренность об открытии центров производства «Спутника V» в Китае и Индии.

«Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим общественным достоянием. Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель – сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить всё население планеты надёжной защитой», - сказал президент РФ.

Тем временем врачи инфекционного госпиталя в парке «Патриот» говорят, что не только лекарства и вакцины способны противостоять тяжелой болезни. Важно во всем поддерживать друг друга. Как супруги Локтишевы, которые сейчас вместе лежат в ковидном госпитале парка. Оба были госпитализированы в тяжелом состоянии. Но сейчас уже идут на поправку. На двоих им 160 лет, скоро будет отмечать брильянтовую свадьбу.

«Мы всегда вместе, и болезни у нас одинаковые почти. Мы со всей страной, вся страна болеет и мы. Слов не хватает выразить врачам огромное спасибо. Такое спасибо, даже не знаем, где бы оно вместилось», - сказали Юрий и Любовь Локтишевы.

Пожилая пара своим примером помогает другим пациентам не падать духом. Жить долго, как они, и не подвергать риску свое здоровье можно благодаря простому соблюдение мер безопасности. Ведь та же самая маска призвана спасать жизнь, а не быть причиной смертельной агрессии.