Ростовские власти опровергли информацию о карантине для всех приезжих

Карантин в связи с коронавирусом для всех въезжающих в Ростовскую область вводить не планируется. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Василий Голубев на заседании оперштаба по ситуации с COVID-19 заявил, что все въезжающие в Ростовскую область должны будут находиться на самоизоляции как минимум до получения результатов тестов на коронавирус.

«Не было такого решения», - передает слова Четвертаковой РИА Новости.

Она объяснила, что речь шла об учете трудовых мигрантов, которые возвращаются с вахт.

По данный оперштаба, в Ростовской области за минувшие сутки число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 313. За весь период пандемии в регионе были выявлены 37 459 пациентов с COVID-19.