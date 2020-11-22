Отряхнулась и пошла дальше: в Томске девочка выпала из окна четвертого этажа и осталась жива
После инцидента ребенок пришел домой весь в снегу. Девочку экстренно отвезли в больницу.
© Видео: ЗнайГород Томск, "ВКонтакте" © Фото: ЗнайГород Томск, "ВКонтакте"
В одном из домов Томска из окна четвертого этажа выпал ребенок. Видео появилось в группе «ЗнайГород Томск» в социальной сети «ВКонтакте».
В комментарии к публикации говорится, что на кадрах - шестилетняя девочка.
«Приземлилась в сугроб, отряхнулась и пошла дальше», - написали под видео.
Также пользователи сообщили, что после инцидента ребенок пришел домой весь в снегу. Девочку экстренно отвезли в больницу, где врачи обнаружили у нее переломы. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.