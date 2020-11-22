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В ВОЗ не исключили третьей волны коронавируса

Тамара Астапенкова
17:28 22.11.2020
По мнению Дэвида Набарро, европейским государствам есть чему поучиться у восточноазиатских стран, добивавшихся успеха в борьбе с пандемией.
В ВОЗ не исключили третьей волны коронавируса
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В начале 2021 года Европу может накрыть третья волна коронавируса, если не создать необходимую инфраструктуру. Такое предположение высказал спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро.

Он пояснил, что причиной второй волны в Европе стало отсутствие подготовки к пандемии в летние месяцы, когда была взята под контроль первая волна. И если сейчас не создать необходимую инфраструктуру, то грянет и третья волна коронавируса.

«Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. Теперь у нас есть вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у нас будет третья волна в начале следующего года», - приводит слова спецпосланника издание Deutsche Welle.

Набарро считает, что сейчас перед европейскими странами стоит задача вновь взять коронавирус под контроль. Но прибегать к таким жестким мерам, как весенний локдаун, не стоит. Спецпосланник уточнил, что у государств Европы есть чему поучиться у восточноазиатских стран, добивавшихся успеха в борьбе с пандемией. Нужно научиться «быстро реагировать на вирус», когда он еще медленно распространяется в сообществах, добавил Набарро.

Ранее в ВОЗ заявили, что для завершения пандемии коронавируса вакцину от COVID-19 должны получить 70% населения планеты. При этом сам препарат должен быть безопасным и эффективным.

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