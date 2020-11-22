Густой дым валит из здания: кадры с места пожара на складе в промзоне на юге Москвы

Пожар на складе на Варшавском шоссе в Москве локализован на площади около 300 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание на минус 1 этаже складского здания на общей площади около 300 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 16.25 пожар был локализован», - сказали РИА Новости в ведомстве.

Корреспондент «Звезды» побывал на месте происшествия. На кадрах, снятых телеканалом, видно, как из здания продолжает валить густой дым.

В МЧС отметили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Причины возгорания выясняются.