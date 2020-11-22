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Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха

Анна Назайкина
17:24 22.11.2020
Президент РФ добавил, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию вступать в конфликт.
Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики», — сказал Путин эфире телеканала «Россия 1».

При этом он подчеркнул, что условия членства в Организации Договора о коллективной безопасности не обязывали РФ вступать в конфликт.

«Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны-участницы этого договора. На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях», — добавил российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что Москва полностью выполняла свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном.

«Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было», — заявил президент России.

Напомним, 10 ноября президент России Владимир Путинин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В регион были введены российские миротворцы.

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