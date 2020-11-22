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Без отопления, света и еды: в Приморье четвертый день устраняют последствия ледяного циклона

Иван Линдеманн
Мария Герман
16:55 22.11.2020
В регионе действует режим ЧС. Помощь городским властям и коммунальщикам оказывают военнослужащие Тихоокеанского флота.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Проезд по мосту на остров Русский во Владивостоке до сих пор перекрыт из-за угрозы падения льдин на проезжую часть. Чтобы люди смогли попасть домой или на работу и привезти свои родным и близким топливо и продукты, власти выделили паромы. Первый начал движение накануне вечером и совершил десяток рейсов. Желающих очень много, поэтому с утра он возобновил движение. И в очереди на паром - несколько десятков автомобилей.

В зале ожидания морского вокзала - очередь из людей. Многие пришли к первому парому, который отправился в 7 утра, но не могут попасть на рейс уже несколько часов.

«Мы уже на третий паром пытаемся попасть. Сказали в 11 часов, на 9 чуть-чуть мы опоздали. На 11 приходим заранее, а он ушел раньше. Вот полдня мы уже потеряли из-за того, что не можем уехать», - рассказала одна из жительниц.

Мост не обещают открыть и сегодня. Огромные ледяные осколки до сих срываются с высоты и выбивают куски асфальта. На самом острове Русский четвертые сутки нет света и тепла.

«Везу топливо. У меня там вся семья без света уже четвертый день. Баллоны довезти не могу с бензином на генератор, тоже не могу ничего сделать», - поделился Алексей Хасанов.

Сегодня для расчистки снега перекрыли еще и Золотой мост на мысе Чуркин, где самая сложная коммунальная обстановка. Вчера удалось запустить подстанцию в микрорайоне Тихая. Но без света остаются еще более ста тысяч человек. Местные власти на восстановление электроснабжения отводят себе еще трое суток.

В регионе действует режим ЧС. Помощь городским властям и коммунальщикам оказывают военнослужащие Тихоокеанского флота. Они пилят и вывозят  деревья, помогают пожилым людям перейти через дорогу.

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