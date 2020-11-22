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Германия подтвердила свою политическую поддержку «Северного потока-2»

Иван Линдеманн
16:05 22.11.2020
В Вашингтоне ЕС высказался против введения экстерриториальных ограничений ввиду роли этого газопровода в обеспечении безопасности поставок топлива.
Германия подтвердила свою политическую поддержку «Северного потока-2»
© Фото: Jens Büttner, dpa

Германия подтверждает свою политическую поддержку «Северного потока-2». Об этом заявил официальный представитель немецкой энергетической компании Uniper.

«Uniper c сожалением отмечает, что США все еще пытаются подорвать важный инфраструктурный проект "Северный поток-2", который, по нашему мнению, необходим для энергетической безопасности Европы», - сказал он РИА Новости.

По словам представителя компании, действия властей США посягают на европейский суверенитет.

СМИ сообщают, что американское правительство связывается с компаниями, которые участвуют в строительстве газопровода, и предупреждает их об угрозе санкций. В Uniper заявили, что в Вашингтоне ЕС высказался против введения экстерриториальных ограничений ввиду роли этого газопровода в обеспечении безопасности поставок топлива.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти США хотят ввести новые санкции в отношении газопровода. Ограничения, по данным издания, коснутся страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с российскими судами, участвующими в возведении объекта.

В Германии назвали «Северный поток-2» важным для страны. Как отметил заявил глава отдела экономики посольства ФРГ в России Маттиас Денер, в настоящее время правительство рассматривает для себя новую нитку газопровода как стабилизирующий фактор.

Напомним, что первые санкции, направленные на то, чтобы остановить возведение «Северного потока - 2», США ввели в конце 2019 года. В начале июня 2020 года на рассмотрение Сената Конгресса США внесли законопроект о расширении ограничений.

В августе этого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что есть все основания полагать, что газопровод  будет достроен в самое ближайшее время. Как ранее отмечал вице-премьер Александр Новак, занимавший тогда пост министра энергетики, ввести в эксплуатацию «Северный поток - 2» планируют до конца 2020 года.

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