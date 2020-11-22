В полиции раскрыли подробности массовой драки со стрельбой в Санкт-Петербурге

В массовой драке с участием родителей школьников в Санкт-Петербурге участвовали шесть человек. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«21 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Тореза, прозвучал выстрел», - говорится в сообщении.

На место инцидента незамедлительно выехали полицейские. Сотрудниками был изъят газовый и травматический пистолет. Шестеро участников потасовки были доставлены в территориальный отдел полиции, где в отношении них составлены административные протоколы.

«В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла массовая драка со стрельбой. В региональном ГУ МВД России подтвердили, что в потасовке принимали участие родители школьников.