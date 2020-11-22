На Варшавском шоссе в Москве загорелся склад

В Москве на Варшавском шоссе загорелся склад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС. В данный момент спасатели тушат пожар.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений из подвального помещения на минус 1 этаже складского здания наблюдается выход дыма. Что горит и площадь возгорания уточняется», - сообщили в главке.

Возгорание произошло в промышленной зоне по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12. По предварительной информации, людей в здании нет. Огонь интенсивно распространяется, тушение производится во второму рангу сложности.

Как сообщил агентству источник в экстренных службах, возгорание происходит на первом этаже.