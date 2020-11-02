Пугачева запретила племяннику видеться с его сыном

Племянник советской и российской певицы Аллы Пугачевой Владислав не может воссоединиться со своим сыном. Мальчик уже несколько лет находится под присмотром у Примадонны. Мальчику 9 лет, но он почти ничего не знает о своем отце и не помнит его.

«Старшего сына вернуть не получается, он уже сформировался. Придет время, и все встанет на свои места», - об этом рассказала невестка Пугачевой Гузель в эфире телеканала НТВ.

Сообщается, что мальчик живет у водителя Примадонны, он обеспечен всем необходимым. Но общаться и видеться с отцом ему не разрешено. Дело в том, что Пугачева боится влияния на отца на сына из-за пристрастия к запрещенным веществам. С матерью Гузель он общается по телефону. У мальчика есть своя комната, компьютер и игрушки. Также он часто ездит на море.

При этом сама Гузель подчеркнула, что она ничего у Пугачевой не просит. Женщина живет с Владиславом в двухкомнатной квартире, которую подарила певица.

Недавно стало известно, что в семье племянника Пугачевой родился еще ребенок – девочка. Воспитанием малыша занимаются родители.