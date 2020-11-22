МЧС сообщило о локализации пожара в колонии в Барнауле
По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.
© Видео: В КУРСЕ 22, Новости Барнаул, "ВКонтакте" © Фото: В КУРСЕ 22, Новости Барнаул, "ВКонтакте"
В барнаульской исправительной колонии №3 произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края. По данным экстренной службы, огонь, охвативший около 600 квадратных метров, удалось локализовать.
«Пожар подтверждаем, наши силы привлекались. Была информация о локализации пожара, пока больше ничего», - приводит слова спасателей издание «Тайга.16».
По информации СМИ, огонь вспыхнул в банно-прачечном комбинате исправительного учреждения. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Данная исправительная колония строгого режима является одной из крупнейших в Алтайском крае. Она рассчитана почти на 2 тысячи заключенных.