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МИД РФ не исключает, что США вернутся в Договор по открытому небу при новой администрации

Анна Назайкина
15:11 22.11.2020
Ранее США официально завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
МИД РФ не исключает, что США вернутся в Договор по открытому небу при новой администрации
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Россия не исключает, что после смены власти в Вашингтоне США вернутся в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мы всегда говорили: если в США считают нужным выйти - это их право. Возвращаться или нет - также выбор новой администрации США. Мы такую возможность в принципе не исключаем - американским партнерам, как говорится, и карты в руки»,- приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ.

Кроме того, Гаврилов отметил, что после выхода Штатов из ДОН предстоит решение ряда практических задач. Среди них - уточнение шкалы распределения финансовых расходов в связи с деятельностью Консультативной комиссии по открытому небу, назначение двух председателей неофициальных рабочих групп вместо представителей США, определение статуса страны.

«Мы исходим из того, что они не смогут претендовать на статус наблюдателя со всеми его привилегиями, - резюмировал Гаврилов. - Словом, работы предстоит немало. Рассчитываем, что полномасштабное взаимодействие ГУ ДОН по всему спектру вопросов повестки дня Консультативной комиссии по открытому небу продолжится бесперебойно»,- заявил дипломат.

Напомним, что власти США в ночь на 22 ноября официально завершили процедуру своего выхода из Договора по открытому небу. ДОН был подписан в 1992 году. Он позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия. Без США в него входят 33 страны, в том числе Россия.

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