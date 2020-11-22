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Стало известно, что просят россияне у Деда Мороза на Новый год

Тамара Астапенкова
15:55 22.11.2020
По информации пресс-службы, взрослые мечтают о здоровье, мебели и бытовой технике.
Стало известно, что просят россияне у Деда Мороза на Новый год
© Фото: Bruno Germany, Pixabay

Россияне чаще всего просят у Деда Мороза, чтобы он в наступающем Новом году помог им с погашением кредита. Об этом рассказали в пресс-службе Деда Мороза.

У детей все намного проще, они просят хотят, чтобы им положили в новогоднюю ночь под елку игрушки или гаджеты. У взрослых запросы посерьезнее. Они мечтают, чтобы Дед Мороз подарил им машину, бытовую технику, мебель, отправил в путешествие и даже улучшил жилищные условия.

В пресс-службе Волшебника отметили, что очень многие россияне просят у Деда Мороза здоровья и счастья, чтобы был мир во всем мире, а также встретить настоящую любовь, пишет телеканал «360».

Ранее стало известно, что из-за коронавируса традиционное новогоднее путешествие Деда Мороза из Великого Устюга будет менее масштабным. Волшебник отправит свое поздравление во все российские города. Также он продолжит принимать гостей в своей резиденции, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

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