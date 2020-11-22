В Кремле заявили, что выход США из Договора по открытому небу делает соглашение нежизнеспособным

Выход США из Договора по открытому небу делает соглашение нежизнеспособным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным», - цитирует Пескова «Говорит Москва».

Процедуру выхода из договора США завершили в ночь на воскресенье, 22 ноября.

В МИД РФ заявили, что Москва намерена добиваться твердых гарантий выполнения государствами оставшимися в Договоре по открытому небу обязательств. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов не исключил, что после смены власти США вернутся в ДОН.

Данный договор был подписан в 1992 году. Соглашение позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия.