В Санкт-Петербурге произошла массовая драка родителей школьников: видео

В Санкт-Петербурге, в Выборгском районе, произошла массовая драка с участием родителем школьников. Потасовка произошла из-за личной неприязни. Об этом рассказал Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

«Конфликт межличностный, спровоцировал агрессию. Обсуждали что-то между собой. В конфликте участвовали родители. Там были только взрослые люди. Врач, который принимал участие в драке, также родитель школьника», - приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Степченко.

По свидетельствам очевидцев, на месте происшествия были слышна стрельба, а в самой потасовке принимали участия около 10 человек. По данным МВД, были задержаны шестеро. На месте инцидента изъяты газовый и травматический пистолеты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.