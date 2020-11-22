В Госдуме опровергли информацию о «мегаросте» цен на услуги ЖКХ

Депутаты Государственной думы прокомментировали появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в России могут ощутимо вырасти тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель комиссии по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Галина Хованская подчеркнула, что существуют прописанные в Жилищном кодексе предельные индексы, которыми ограничивается рост цен на услуги ЖКХ.

«Устанавливает их федеральный уровень. Конкретно уже цифры определяет каждый субъект РФ, а комментировать слухи я не хочу», — заявила Хованская в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов также усомнился в правдивости возникших в СМИ предположений. Он заявил, что подобный рост невозможен.

«И у нас никакой подобной информации нет. Сегодня все тарифы, в целом, растут с предельным индексом не выше инфляции, но это не значит, что они всегда растут на индексы инфляции. В любом случае, я знаю позиции и Минстроя, и правительства — минимизировать рост тарифов и в этом году, и в следующем», — сказал парламентарий.

Он также высказал мнение, что рост стоимости ЖКУ будет ниже инфляции, а говорить о каком-либо «мегаросте» не стоит. Это, как напомнил Пахомов, законодательно запрещено.

Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила, что россиян в следующем году может ожидать некоторое повышение цен на услуги ЖКХ. В своих прогнозах издание ссылалось на директора Организации народного контроля Наталью Чернышеву. По ее оценке, повышение тарифов будет зависеть от региона - в среднем показатель может составить 4-6%.

О грядущих изменениях в платежках россиян рассказал и генеральный директор ПАО «Городские Информационные Технологии» Сергей Минко. Он предположил, что также будут проиндексированы тарифы на газ. Средний рост составит 3%.