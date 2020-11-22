Въезжающих в Ростовскую область планируют отправлять на карантин

Все въезжающие в Ростовскую область должны будут находиться на самоизоляции как минимум до получения результатов тестов на коронавирус. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев на заседании оперштаба по ситуации с COVID-19.

«Как некоторые главы мне докладывали, у них стопроцентная договоренность, что некоторый промежуток времени они находятся либо на карантине, либо дома. Как минимум точно до момента пока не получат теста. Это нужно делать обязательно»., - приводит слова Голубева газета «Степная Новь».

Губернатор добавил, что только за последние несколько недель в область приехали около 2 тысяч командировочных. В регионе введены ряд мер, направленных на профилактику и борьбу с распространением коронавирусной инфекции. На удаленку переведены все лица старше 65 лет, закрыты детские комнаты в торговых центрах, ограничена по времени работа предприятий общепита, запрещена работа ночных клубов и дискотек. Также муниципалитеты теперь контролируют состояние здоровья вахтовиков, возвращающихся с работы.

По последним данным, в Ростовской области за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось на 313 человека. За весь период пандемии в регионе были выявлены 37 459 пациентов с COVID-19.