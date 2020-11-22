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Цену на «Спутник V» объявят на следующей неделе

Иван Линдеманн
14:50 22.11.2020
В Twitter-аккаунте для продвижения препарата появилось сообщение , что его стоимость будет гораздо ниже стоимости западных вакцин.
Цену на «Спутник V» объявят на следующей неделе
© Фото: Stefan Puchner, dpa

Стоимость разработанной министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи вакцины «Спутник V» объявят на следующей неделе. Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций.

В Twitter-аккаунте для продвижения препарата появилось сообщение , что его цена будет гораздо ниже, чем цена западных вакцин.

Напомним, что в октябре Игорь Артемьев, который на тот момент руководил Федеральной антимонопольной службой, заявил, что стоимость одной инъекции «Спутник V» не будет превышать тысячи рублей. При этом цена является первоначальной, то есть необходимой для того, чтобы производитель смог накопить капитал и выйти на нужную мощность. Окончательный тариф на препарат еще не установлен, и в дальнейшем цена будет только снижаться.

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