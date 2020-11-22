Путин объяснил, почему еще не поздравил Байдена
© Фото: ТРК Звезда
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему еще не поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США. По словам главы государства, в этом нет никакой задней мысли и ничего, что могло бы лечь в основу дальнейшего разрушения отношений.
«Здесь нет никаких для нас проблем. Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела», - объяснил Путин в эфире канала «Россия 1».
Он также сообщил, что Москва ждет официального завершения политического противостояния в Соединенных Штатах.
«Здесь нет никакой подоплеки - не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится - мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния», уточнил российский лидер.