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Путин объяснил, почему еще не поздравил Байдена

14:03 22.11.2020
Путин объяснил, почему еще не поздравил Байдена
© Фото: ТРК Звезда

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему еще не поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США. По словам главы государства, в этом нет никакой задней мысли и ничего, что могло бы лечь в основу дальнейшего разрушения отношений. 

«Здесь нет никаких для нас проблем. Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела», - объяснил Путин в эфире канала «Россия 1».

Он также сообщил, что Москва ждет официального завершения политического противостояния в Соединенных Штатах. 

«Здесь нет никакой подоплеки - не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится - мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния», уточнил российский лидер.

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