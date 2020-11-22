Путин объяснил, почему еще не поздравил Байдена

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему еще не поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США. По словам главы государства, в этом нет никакой задней мысли и ничего, что могло бы лечь в основу дальнейшего разрушения отношений.

«Здесь нет никаких для нас проблем. Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела», - объяснил Путин в эфире канала «Россия 1».

Он также сообщил, что Москва ждет официального завершения политического противостояния в Соединенных Штатах.