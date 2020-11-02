Горело семь часов: в Первоуральске потушили пожар на складе пластика

Открытое горение на складе пластика, бумаги и картона в Первоуральске Свердловский области ликвидировано. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«В 22:30 (20:30 мск) открытое горение ликвидировано, проводится проливка», – цитирует сообщение ТАСС.

Информация о пожаре поступила спасателям днем 2 ноября. Спустя два с половиной часа огонь удалось локализовать на площади 4,3 тысяч квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.