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Горело семь часов: в Первоуральске потушили пожар на складе пластика

Анна Касаткина
21:40 02.11.2020
Пострадавших в результате происшествия нет.
Горело семь часов: в Первоуральске потушили пожар на складе пластика
© Фото: Василий Хузин, инцидент Первоуральск, ВК

Открытое горение на складе пластика, бумаги и картона в Первоуральске Свердловский области ликвидировано. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«В 22:30 (20:30 мск) открытое горение ликвидировано, проводится проливка», – цитирует сообщение ТАСС.

Информация о пожаре поступила спасателям днем 2 ноября. Спустя два с половиной часа огонь удалось локализовать на площади 4,3 тысяч квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

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