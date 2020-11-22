На востоке Японии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вблизи восточного побережья Японии. Об этом информирует Главное метеорологическое агентство страны.

По данным специалистов, подземные толчки были зафиксированы в 19.06 по местному времени (13.06 мск). Очаг сейсмоактивности находился на глубине 40 километров под водой. Колебания силой до пяти баллов ощутили жители префектуры Ибараки. В префектурах Фукусима и Тотиги толчки достигали четырех баллов, в отдельных районах Токио - трех.

К настоящему моменту информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угрозы цунами нет. Данные о сбоях в работе расположенных в регионе АЭС также отсутствуют.