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На востоке Японии произошло мощное землетрясение

Роман Захаров
13:50 22.11.2020
К настоящему моменту информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
На востоке Японии произошло мощное землетрясение
© Фото: tim phillips, Flickr

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вблизи восточного побережья Японии. Об этом информирует Главное метеорологическое агентство страны.

По данным специалистов, подземные толчки были зафиксированы в 19.06 по местному времени (13.06 мск). Очаг сейсмоактивности находился на глубине 40 километров под водой. Колебания силой до пяти баллов ощутили жители префектуры Ибараки. В префектурах Фукусима и Тотиги толчки достигали четырех баллов, в отдельных районах Токио - трех.

К настоящему моменту информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угрозы цунами нет. Данные о сбоях в работе расположенных в регионе АЭС также отсутствуют.

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