Путин рассказал о роли России в заключении соглашения по Карабаху

При заключении соглашения по Нагорному Карабаху Россия выполняла роль посредника, который взял на себя обязательства по мирному разведению сторон. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин.

«Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем», - заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Глава российского государства особо подчеркнул, что авторами соглашения являются три стороны - РФ, Азербайджан и Армения.

«Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян. По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договоренность между двумя сторонами», - уточнил президент.

Соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе вступило в силу десятого ноября. Баку и Ереван условились прекратить огонь и начать переговоры. Также стороны взяли на себя обязательства осуществить обмен пленными и телами убитых.

Часть территорий непризнанной республики отошли Азербайджану. Под контролем российских миротворцев, контингент которых был оперативно развернут в Карабахе, в свои дома начали возвращаться беженцы. В Степанакерте и других населенных пунктах региона налаживается мирная жизнь.