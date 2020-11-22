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Опубликованы первые фотографии Ефремова из СИЗО

Ян Брацкий
13:44 22.11.2020
На снимках актер Михаил Ефремов запечатлен в компании священнослужителей и руководства СИЗО.
Опубликованы первые фотографии Ефремова из СИЗО
© Фото: Белгородская и Старооскольская епархия

В Сети опубликованы первые фотографии актера Михаила Ефремова из белгородского СИЗО-3 УФСИН, где он находился до того, как был направлен в колонию. Находясь в изоляторе, актер присутствовал на молебне митрополита Иоанна в храме святителя Николая Чудотворца, который расположен на территории СИЗО.

Снимки опубликованы на официальном сайте Белгородской и Староосколькой епархии. Помимо Михаила Ефремова, на молебне также присутствовали руководители областного УФСИН и осужденные из хозяйственного отряда.

© Белгородская и Старооскольская епархия

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло восьмого июня на Садовом кольце. Находясь за рулем внедорожника, актер выехал на встречную полосу движения где протаранил легковой автомобиль. За его рулем находился курьер Сергей Захаров. Мужчина умер от полученных травм на месте.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Защита обжаловала постановление и добилась незначительного снижения наказания. 

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