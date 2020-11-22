В Якутии снимут с продажи ставший причиной гибели семи человек антисептик

Антисептик, после употребления которого умерли семь человек, будет снят с продажи в Якутии. Распоряжение об этом подписала глава якутского Минздрава Маргарита Игнатьева, говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что семеро жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик. Всего отравление получили девять человек.

Позже региональный Роспотребнадзор установил, что 18 ноября пострадавшие приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом в одном из местных магазинов и употребили его внутрь. Остаток средства для обработки рук сейчас изъят и доставлен в Якутск для проведения экспертизы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В настоящий момент якутские медики борются за жизни двух человек, отравившихся антисептиком. Пострадавшие подключены к аппаратам ИВЛ.