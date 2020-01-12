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Под Тверью горит гостиничный комплекс: видео

Ирина Егорова
21:34 12.01.2020
50 человек персонала эвакуированы из здания, жильцов в комплексе не было.
© Видео: Семен Ли, Вконтакте © Фото: Конаково - наш город, Вконтакте

В загородном гостиничном комплексе «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области произошел пожар, сообщается на сайте ГУ МЧС по Тверской области. Ему присвоен второй повышенный номер сложности.

Отдыхающих в момент возникновения пожара в гостинице не было. Эвакуированы около 50 человек персонала. По предварительной информации, пострадавших нет.  

«В 20.49 пожар на кровле здания локализован на площади 20 квадратных метров», - сообщает РИА Новости.

К тушению пожара были привлечены 60 человек и 21 единица техники.

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