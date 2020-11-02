Расследовавшего дело гибели группы Дятлова прокурора уволили

Сотрудника Генеральной прокуратуры Андрея Курьякова, который занимался делом о гибели туристической группы Дятлова, уволили после взыскания о неполном служебном соответствии.

Уточняется, что Генпрокурор Игорь Краснов наложил на Курьякова взыскание, после того как последний сделал заявление о завершении проверки по делу о гибели группы Дятлова. Оно не было согласовано ГП.

Ранее Андрей Курьяков назвал причиной смерти туристов на Северном Урале сход снежной лавины. Он заявлял, что члены группы Дятлова не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее, и замерзли, передает «Екатеринбург Онлайн».

Расследование происшествия, которое произошло в 1959 году, возобновили из-за общественного резонанса. Курьяков рассказывал, что рассматривалось 75 версий, среди которых техногенные причины гибели туристов — ядерный взрыв или испытание ракет. Но все они были отвергнуты, кроме варианта со сходом лавины.

Ранее адвокат фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов заявил, что причина гибели туристов на перевале в 1959 году, озвученная прокурором Андреем Курьяковым, не является официальным итогом проверки