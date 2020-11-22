Милиция блокировала центр Минска в преддверии акции оппозиции

Милиция, спецтехника и военные грузовики стягиваются в центр Минска из-за объявленной оппозицией акции протеста. Колонну сопровождают автомобили ГАИ.

На площади Независимости в центре белорусской столицы уже выставлено оцепление, соседние улицы также находятся под контролем силовиков. Установлены ограждения. Традиционно площадь Государственного флага оцеплена военнослужащими, вооруженными автоматами.

В некоторых районах Минска припаркованы автобусы с бойцами ОМОНа и бронетранспортеры. Крупные торговые центры в центре города временно закрыты.

Оппозиция в этот раз обещала провести акцию в новом формате и призвала своих сторонников собираться в собственных дворах, чтобы потом пройти единым маршем.

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с девятого августа, когда стали известны результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.