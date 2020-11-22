Американец голыми руками спас щенка из пасти крокодила: видео

В США житель штата Флорида голыми руками достал щенка из пасти аллигатора. Видео было опубликовано в видеосоцсети TikTok и набрало почти 12 миллионов просмотров.

«А вы смогли бы? Мы так рискуем, гуляя с собакой вокруг любого водоема во Флориде»,- подписала ролик его автор.

На кадрах видно, как мужчина пытается что-то найти на дне водоема, после чего достает оттуда крокодила средних размеров. В зубах у хищника извивается и скулит бело-рыжий щенок. Человек с большим трудом подтаскивает рептилию к берегу и разжимает руками пасть. Собака вырывается на свободу и убегает. На этом видео обрывается.

Пользователи соцсети восхитились мужеством мужчины и выразили озабоченность судьбой маленькой собаки, подвергнувшейся нападению крокодила. Позже женщина, опубликовавшая видео, написала, что щенок остался жив.