Мишустин поручил создать группу по ликвидации последствий циклона во Владивостоке

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин отправил главу Минвостокразвития Алексея Чекунова в пострадавший от циклона Владивосток. Об этом сообщается на официальном сайте российского кабмина.

Министр должен будет на месте создать рабочую группу, в которую войдут представители различных министерств и ведомств, задействованных в ликвидации последствий ледяных дождей.

Непогода привела к повреждению и обрывам электросетей, перебоям с энергоснабжением, из-за чего в Приморском крае без света остались 130 тысяч человек в 21 населенном пункте. Над восстановлением энергоподачи сейчас работают монтажники из 120 дополнительно направленных МЧС бригад.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды руководство Приморья приняло решение закрыть мост на остров Русский во Владивостоке для движения автомобилей. Передвижение по мосту было опасным вследствие обледенения вантов.