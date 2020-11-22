США официально вышли из Договора по открытому небу

В воскресенье, 22 ноября, официально прекращаются обязательства США в рамках Договора по открытому небу (ДОН). В этот день истекает полгода с момента поданного ими уведомления другим участникам о намерении выйти из документа.

Президент Штатов Дональд Трамп во время пресс-конференции в мае этого года подчеркнул, что, в частности, у РФ и США очень хорошие шансы заключить новый договор по вооружениям.

Решение американской стороны удивило всех европейских союзников Америки и не нашло полной поддержки среди представителей других стран. К слову, в России это называют одним из шагов, расшатывающих современную систему контроля над вооружениями.

Напомним, ДОН был подписан в 1992 году. Договор позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия. Без США в него входят 33 страны, в том числе Россия.

Ранее в МИД РФ рассказали, что выход США из Договора по открытому небу не является следствием каких-то претензий к России или к конкретному документу. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, Вашингтон просто выходит из всех соглашений, которые связывают им руки.

Также в МИД отметили, что Штаты позиционируют себя как страну, имеющую особые полномочия и способную играть не по правилам.