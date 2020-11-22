Россиян предупредили о «тяжелой» погоде на следующей неделе
Во второй половине воскресенья начнется снегопад, который продолжится и в понедельник.
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Нестабильная и «тяжелая» погода ожидает жителей европейской части России на следующей неделе. С таким прогнозом выступила заведующая лабораторией Гидрометцентра страны Людмила Паршина.
По ее оценкам, с понедельника столбики термометров поползут вверх и достигнут отметки в плюс три-четыре градуса и выше.
«А вот по ночам будет подмораживать. В ночь на четверг в столичном регионе даже до минус шести градусов», - приводит «Российская газета» слова Паршиной.
Из-за подобных температурных скачков метеозависимые люди могут испытывать проблемы со здоровьем, а на дорогах велика вероятность образования гололедицы.