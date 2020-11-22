Россиян предупредили о «тяжелой» погоде на следующей неделе

Нестабильная и «тяжелая» погода ожидает жителей европейской части России на следующей неделе. С таким прогнозом выступила заведующая лабораторией Гидрометцентра страны Людмила Паршина.

По ее оценкам, с понедельника столбики термометров поползут вверх и достигнут отметки в плюс три-четыре градуса и выше.

«А вот по ночам будет подмораживать. В ночь на четверг в столичном регионе даже до минус шести градусов», - приводит «Российская газета» слова Паршиной.

Из-за подобных температурных скачков метеозависимые люди могут испытывать проблемы со здоровьем, а на дорогах велика вероятность образования гололедицы.